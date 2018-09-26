Burdur Gölü'nün kurtarılması çalışmaları

AK Parti Milletvekili Yasin Uğur, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık ve partililerle birlikte DSİ'nin Burdur Gölü kenarında yapımı süren havuzları inceleyerek açıklama yaptı. Milletvekili Uğur, bütün dünyada kuraklıkla karşı karşıya olunduğunu hatırlatarak küresel ısınma kaynaklı kuraklığın bütün ülkeleri etkilediğinin altını çizdi. Dolayısıyla Türkiye'de de kuraklıkla ilgili sorunlar olduğunu söyleyen Uğur, “İlimizde de gölümüzde buharlaşmaya sebebiyet veren ve gölümüzü besleyen kaynakların da yetersiz kalmasından dolayı gölün kuruması ve suyunun çekilmesi gibi bir takım problemler ortaya çıkıyor" dedi.

Gölle ilgili neler yapılabileceği konusunu dert edindiklerini ve önemsediklerini vurgulayan Yasin Uğur, göl kenarında 4 havuz yapıldığını anlattı. Uğur, gölden alınacak suyla havuzun birinde göldeki buharlaşma oranının tespit edileceğini belirterek, “Diğerine de kimyasallar katarak buharlaşmayı ne kadar önleyebiliriz bunun istatistiği tutulacak, plastik toplar ile ve güneş panelleriyle ne kadar engellenebiliriz konularında istatistikler olacak" dedi.

Uğur, 2002 yılından bu yana Burdur'daki 221 bin dekar arazinin 167 bin dekarının vahşi sulamadan kapalı sistem sulamaya geçtiğini ve kalan 54 bin dekarın da kapalı sistem sulamaya geçmesi için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.