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23 Kasım 2017 17:53

Burdur İl Genel Meclisi Başkanı ile meclis üyesi kaza yaptı

Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ve Tefenni ilçesi İl Genel Meclisi Üyesi Levent Tokmaker, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı.

Burdur İl Genel Meclisi Başkanı ile meclis üyesi kaza yaptı

23 Kasım 2017 17:53


Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Burdur Tugay mevkiinde İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ve Meclis Üyesi Levent Tokmaker’in bulunduğu Nuri K. yönetimindeki 15 SH 110 plakalı otomobil, bir yayaya çarpmamak için refüje çıktı. Kazada İGM Başkanı Bağcı ile Meclis Üyesi Tokmaker’in yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Başkan Bağcı ve Meclis Üyesinin Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Öte yandan, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.




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