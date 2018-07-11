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11 Temmuz 2018 18:46

Burdur merkezli 3 ilde eş zamanlı ‘yasadışı silah ticareti’ operasyonu: 9 gözaltı

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen ’yasa dışı silah ticareti’ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Burdur merkezli 3 ilde eş zamanlı ‘yasadışı silah ticareti’ operasyonu: 9 gözaltı

11 Temmuz 2018 18:46


Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yasa dışı silah ticareti’ soruşturması kapsamında Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur’daki 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Burdur, Tefenni ilçesi, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi ve Isparta’da ‘yasa dışı silah ticareti’ operasyonu düzenlendi.


Eş zamanlı olarak 21 adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca, bunlara ait 1072 mermi, muhtelif özelliklerde çok sayıda av tüfeği, havalı tabanca, sustalı bıçak ve çok sayıda suç unsuru malzemenin ele geçirildiği öğrenildi.


Burdur Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.




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