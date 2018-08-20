Burdur protokolü, yaşlıları ve hastaları unutmadı

Protokol üyeleri önce Asri Mezarlıkta Şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak ile eşi Fatma Nur Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkcı, İl Emniyet Müdür vekili Hakan Sırmacı, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik ile birlikte ve şehit yakınları şehitler için dua ettiler. Şehitlik ziyareti sonrasında Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Hastaları ziyarette bulunup geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha sonra Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevine ziyaretiyle Büyüklerin gönüllerini aldılar. Burdur Valisi Hasan Şıldak’ ın Eşi Fatma Nur Şıldak da huzur evindeki yaşlılarla sohbet etti. Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğünde kalan öğrencileri de ziyaret eden Vali Şıldak ve beraberindekiler Kurban Bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdiler.