Burdur Valisi, görev yeri değişen mülki idare amirleriyle bir araya geldi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla görev yeri değişen

mülki idare amirleri ile bir araya geldi.

2018 yılı mülki idare amirleri atamasıyla, Burdur'da görev sürelerini tamamlayan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı Manisa Vali Yardımcısı, Çavdır Kaymakamı Abdullah Şahin Malatya Arguvan Kaymakamı, Ağlasun Kaymakamı Hasan Akbulut Giresun Çanakçı Kaymakamı olarak atandı.

Görev yeri değişen mülki idare amirleri ile veda yemeğinde bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, Burdur'da görev yaptıkları süre içerisinde yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla Vali Yardımcısı Sandıkçı, Kaymakamlar Şahin ve Akbulut'a teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.