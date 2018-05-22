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22 Mayıs 2018 13:00

Burdur Valisi Şıldak görevine başladı

Burdur Valiliğine atanan vali Hasan Şıldak görevine başladı.

Burdur Valisi Şıldak görevine başladı

22 Mayıs 2018 13:00


18 Mayıs’ta


Valilik girişinde karşılanan Vali Şıldak’a yöresel kıyafet giymiş iki çocuk çiçek verdi. Ardından vali yardımcılarıyla tokalaşan Şıldak, tören mangasını selamladı. Şıldak, Burdur’da kendisine vali olarak atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu üyelerine şükranlarını sundu.


Yeni görevinin Burdur’a ve kendisine hayırlara vesile olmasını temenni eden Şıldak, "Burdur pek çok değeri bünyesinde toplamış olan kadim bir kültüre sahip, köklü bir mirası günümüze kadar taşımış, kendine has özellikleriyle öne çıkan önemli bir ilimizdir. 265 bin nüfusu, İnsuyu Mağarası, gölleri, Sagalassos ve Kibyra antik kentleri gibi marka değerleri, eğitimde yakaladığı kalite, büyük hayvancılık potansiyeli ile kendine has özellikleri bünyesinde toplamış olan Burdur’da göreve başlamanın, burada hizmet edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum” dedi.


Burdur Valisi Şıldak, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzur ve esenlik içinde geçmesi, vatandaşların hür iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasının sağlanması için de gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.




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