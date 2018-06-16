Burdur Valisi Şıldak’dan, sürücülere ceviz ezmeli, şekerli uyarı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Komutanı Orhan Kılıç ile beraber Burdur-Antalya Karayolu üzerinde Bölge Trafik Ekipleri tarafından yapılan uygulama noktasını ziyaret ettiler. Görevlerini aralıksız devam eden bölge trafik ekipleri ve diğer polislerin bayramını kutlayan Vali Şıldak, ekiplerin durdurdukları araç şoförlerine Ezme ve şeker ikramını bizzat yaptı. Şoförlerle sohbet edip bayramlarını tebrik eden Vali Şıldak, trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda sürücüleri uyardı.

Burdur Valisi Şıldak, İl protokolü ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla bayramlaştıktan sonra Antalya güzergahına Burdur yönünden yaşanan yoğun trafik akışına dikkat çekmek için uygulama noktasını ziyaret ettiklerini söyledi. Sembolik te olsa sürücülerle bayramlaşıp trafik kurallarını hatırlattıklarını ve hem de küçük ikramlarda bulunduklarını söyleyen Vali Şırdan, amaçlarının bayramın en az sayıda trafik kazasıyla tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.