Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 15:31

Burdur Valisi Yılmaz, şehit dedesini ziyaret etti

Burdur Valisi Yılmaz, şehit dedesini ziyaret etti

22 Aralık 2016 15:31

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, El-Bab Şehidi Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın dedesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Şerif Yılmaz, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ali Yılmaz‘ın dedesi Abdullah Avcı’ya taziye ziyaretinde bulundu. Vali Yılmaz’a taziye ziyaretinde, Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, Karamanlı Kaymakam Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, İl Jandarma Komutanı J. Albay Tayfun Dündar, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı P. Albay Hakan Tutucu, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Nurdan Kamal eşlik etti.
Taziyelerini sunan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor, yakın zamanda İstanbul’da, Kayseri’de güvenlik güçlerimize yönelik yaşanan terör saldırılarında polislerimiz askerlerimiz şehit oldu yine dün Fırat Kalkanı operasyonunda şehitlerimiz var. Bayrağımız için, ezanların susmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz kar kış demeden görevleri başındalar. Allah onlara güç kuvvet versin. Sözün bittiği yerdeyiz, Acımız büyük şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dedesine, dayısı başta olmak üzere yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyarette İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak şehit için dua yapıldı. Vali Yılmaz beraberindeki protokolle birlikte gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrası, Şehit Yılmaz’ı karşılamak üzere dedesi, dayısı ve yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geçti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç