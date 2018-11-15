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Burdur'da 14 Kasım Diyabet Günü Etkinliği

Burdur’da 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

Burdur'da 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.


AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen etkinlik Burdur İstasyon Caddesinde yürüyüşle başladı. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, İl Kadın Kolları Sosyal Politikalardan sorumlu Başkan Yardımcısı Hacer Yıldırım ve teşkilat üyeleri katıldı.


Yürüyüş sonrasında Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, “Diyabet, zamanın da ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmekte. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmakta. Uluslar arası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır; bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır.2 diyabetli yetişkinden 1'ine (0/046,5) ise teşhis konulmamıştır, yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmak amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü olarak kutlanır” dedi.

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