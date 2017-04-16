Burdur’da 194 bin 296 seçmen sandık başına gidiyor

Burdur’un huzurlu ve güvenli bir referandum günü geçirmesi amacıyla ise Burdur İl Emniyet Müdürlüğünden 876 personel, Burdur İl Jandarma Komutanlığından ise 568 personel görevlendirildi.

Burdur’daki Siyasi ve İdareciler Oylarını Kullandı

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, eşi Hilal Yılmaz ve kızı Şeyma Yılmaz ile birlikte referandum kapsamında Burdur merkez Emekevler Mahallesinde bulunan Kız Meslek Lisesindeki 1082 nolu sandıkta oyunu kullandı. Burdur il genelinde 654 sandık, il merkezinde ise 235 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemlerini başladığını ifade eden Vali Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının referandum oylamasını gerçekleştiriyoruz. İlimizde de bu saat itibariyle çok şükür olaysız bir şekilde seçmenlerimizin güven ve huzur ortamı içinde oylamayı gerçekleştiriyoruz, ben bu vesile ile tüm seçmenlerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum, ikincisi bu huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi için de 654 sandıkta oy kullanılıyor, sandık bölgelerinde ve çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerinde hem Jandarma hem de Emniyet kuvvetlerimizin marifetiyle güvenlik önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Burada amacımız vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasıdır, sandığa yansıyacak ortamın bizim oluşturmamızdır, asli görevimiz budur, şu saat itibariyle de çok şükür bir olay olmadan, sakin bir şekilde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar, ben tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Yapılan halk oylamasının, anayasa değişikliğimizin kabul veya reddi ne çıkarsa milletin iradesidir, buna saygı duymak gerekir, memleketimize, insanlarımıza, ülkemize ve devletimize iyilikler getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Referandumda Burdur‘daki siyasiler de oylarını kullandı. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, eşi Melike Özçelik ve oğlu Osman Özçelik ile birlikte Burdur merkez Özboyacı İlkokulundaki 1108 nolu sandıkta, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, eşi İlkin Göker ile birlikte Burdur merkez USO Anadolu Lisesindeki 1015 nolu sandıkta, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise eşi Hülya Ercengiz ile birlikte Burdur merkez Özboyacı İlkokulundaki 1110 nolu sandıkta oylarını kullandılar.