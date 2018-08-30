Burdur’da 30 Ağustos coşkusu

Tören, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Hasan Şıldak makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Zafer Bayramı kutlama programı Gazi Atatürk Stadyumu’nda devam etti. Stadyumdaki törende Vali Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Tutucu ve Belediye Başkanı Ercengiz vatandaşlar, askeri birlikler ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Şiirlerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Kutlama geçit töreniyle sona erdi.

Bucak’ta Zafer Bayramı Kutlandı

Bucak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıl kutlamaları yapıldı. Tören, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Cumhuriyet Meydanındaki törenlerden sonra Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin makamında tebrikleri kabul etti. Kaymakamlık Makamındaki tebrik kabulünden sonra Sezgin, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, bazı resmi kurumların daire amir ve müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile birlikte Hacısarılar Mezarlığında şehitliği ziyaret etti.