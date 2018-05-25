Burdur’da 371. Kısa Dönem acemi erler yemin etti

Piyade Eğitim Alayı’nda eğitim gören 1998/2 Tertip 2. Kademe ve 371. Kısa Dönem acemi erler yemin etti.

Piyade Eğitim Alayı’nda eğitim gören 1998/2 Tertip 2. Kademe ve 371. Kısa Dönem acemi erler için düzenlenen yemin törenine Vali Hasan Şıldak, Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Tahir Savran, Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Alb. Aytaç Tokçalar ve asker yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 58. Piyade Eğitim Alayında eğitim gören 3 bin 533 acemi asker yemin etti. And içen acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından kışlaya ilk katılış yapan askerlere Vali Hasan Şıldak tarafından hediye takdim edildi. Eğitim, Spor ve Bakım branşlarında başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve ödüllerinin verilmesiyle devam eden yemin töreninde, vatani görevlerini Burdur’da yapmış olan Mehmetçik yakınlarına da katılım belgesi ve hediye takdim edildi.

Törenin devamında Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Tahir Savran konuşma yaptı. Tören yemin eden erler tarafından Piyade Marşı’nın okuması ve bando takımı eşliğinde tören geçişi ile son buldu.