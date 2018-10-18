Burdur'da 50 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi

Burdur'da yol uygulamasından kaçan bir araçta 50 kilo 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Emniyet Müdürlüğü Çavdır Bölge Trafik ekipleri, Kayacık köyünde gerçekleştirilen trafik uygulamasından kaçan aracın peşine düştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takiple kaçan araç ve beraber hareket ettiği tespit edilen diğer araç Bayır Mahallesi Kavşağı yakınlarında yakalandı. Gölhisar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada bir araçta 50 kilo 340 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Z.Y, Ö.A. ve E.S.N. gözaltına alınırken, firari durumda bulunan O.T. ve O.A.'nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.