Burdur’da aileleri gururlandıran yemin töreni

Kademe ve 371. Kısa Dönem Erler yemin etti.

Yemin törenine Vali Hasan Şıldak, Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, daire müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ve asker yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Binbaşı Maruf Kışlasında eğitim gören bin 200 asker yemin etti.

1998/2 2. kademe erler adına Ulaştırma Er Şevket Baysal ve 371. Kısa Dönem erler adına Tankçı Er Mert Kolukısa tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Kışlaya ilk katılan askerlere Vali Şıldak ve protokol üyeleri tarafından belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere ve vatani görevlerini Burdur’da yapmış olan Mehmetçik yakınlarına protokol tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törende konuşan Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, asker ailelerine ve onları yetiştiren rütbeli askerlere seslendi. Tutucu, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı bayrağımız da şahittir. Çanakkale, Kurtuluş, Kore, Kıbrıs ve teröristlerle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek, canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Bu yemin ile sizler milletimizle sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerimize mutlak itaat edeceğinizi beyan ettiniz. Bu beyanın teminatınız; şeref ve namustur. Şeref ve namus, Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Mehmetçiklerimizi yetiştiren kahraman silah arkadaşlarım; annelerinin ve babaların bize emanet ettiği evlatlarına, büyük bir sabırla ve inançla, gece gündüz demeden yadigar Mehmetçik ruhunu, evlatlarınıza sevgi ile aşıladınız. Saygıdeğer anne ve babalar; sizler tarif edilmez bir fedakarlığın karşılıksız bir sevginin timsalisiniz. Bizler de sizler gibi anne ve babayız. Ve bu yüzden nizamiyeden adım attıkları andan itibaren onlar bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Bu tören vesilesi ile kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve saygılar sunuyorum" dedi.

Yemin töreni erler tarafından Piyade Marşı okumasının akabinde tören geçişi ile son buldu. Tören sonunda Vali Burdur Valisi Hasan Şıldak, asker yakınlarına yemin töreninin hayırlı olmasını diledi.