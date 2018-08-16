Burdur’da akademisyen maaşını bağışladı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör Danışmanı Dr. Mustafa Kılınç’ın başlattığı ’Bir maaşını Devletine bağışla’ kampanyası destek görmeye başladı. Kendisinin 1 aylık maaşını devlete bağışlayan Kılınç, “Türkiye Cumhuriyeti istiklaline bağımsızlığına bağlı bir millettir. 15 Temmuz’da dize getirmek isteyenler bugün ekonomik olarak dize getirmek istiyorlar. Bilmezler ki Türk milleti susuz kalır, aşsız kalır ama yurtsuz kalmaz, dönüp baktığımızda Türk milleti bunu geçmişte çok iyi örneklerini vermiştir. Bu ekonomik yaptırımlarla Türkiyemizi bir yaptırıma zorlayamazlar. İstiklal Marşımızın ve milli şairimizin Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı zamanında verdiği mücadeleyi bakarsanız. Bunu anlayabiliriz, İstiklal Marşı için verilen parayı geriye iade ettiğini milli şairimizin adını taşıyan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde görev yapmaktan gurur duyduğum gibi ülkemizin ekonomik destek için bir maaşımı bağışladım” dedi.

Bunun bir sembolik bağış olduğunu ifade eden Kılıç, “Benim devletimin böyle bir bağışa ihtiyacı yoktur. Fakat kişisel olarak yaptığım bir girişimdi. Üniversitemizde ve çevremde bu hareketim olumlu bulmuş birkaç gündür tanıdıklarım ve eski öğrencilerim tarafından takdir edildi. Devletimize bizim bir maaşla borcumuzu ödeyemeyiz, bizler sadece sembolik bir girişim, bizim devletimize borcumuzu tek maaşla ödeyemeyiz. CİMER’e bu bağış için gerekli girişimde bulundum. Atalarımız Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşlarında ne bedeller ödediğini hepimiz çok iyi biliyoruz.”