Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 09:14

Burdur’da aşırı yağışlar taşkınlara neden oldu

Burdur’da sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu.

Burdur’da aşırı yağışlar taşkınlara neden oldu

21 Haziran 2018 09:14


Tüm yurtta etkili olan sağanak yağışlar Burdur merkez ve ilçelerinde de taşkınlara neden oldu. Son iki günde etkili olan sağanak yağışlar Merkez Kuruçay, Akyaka, Yazıköy, Karakent, İlyas, Kayış, Ağlasun’un Mamak, Bucak’ın Ürkütlü, Çamlık, Sahil, Belören, Çeltikçi, Güvenli, Ağlasun, Mamak, Çavdır’ın Kızıllar, Kozağaç, Yazır ve Tefenni’nin Seydiköy, Yeşilova, Çardak, Akçaköy, İğdir, Ulupınar, Dereköy, Bayındır, Aşağıkırlı, Taşpınar, Orhanlı, Bucak’ın Ürkütlü, Çamlık, Sahil, Belören, Çeltikçi, Güvenli köylerindeki dere ve çaylarda su taşkınları oluşmuştu. Aşırı yağışlar sebebiyle karayolları üzerinde zaman zaman trafikte aksamalara neden olmuştu. İl özel İdaresi ekipleri Derelerin taşması ve yol trafiğini aksamadan devam etmesi için müdahale etti. Yağış alan bölgelerde İl özel İdaresi


ekiplerince temizlik çalışmalarına devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç