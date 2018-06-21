Burdur’da aşırı yağışlar taşkınlara neden oldu

Tüm yurtta etkili olan sağanak yağışlar Burdur merkez ve ilçelerinde de taşkınlara neden oldu. Son iki günde etkili olan sağanak yağışlar Merkez Kuruçay, Akyaka, Yazıköy, Karakent, İlyas, Kayış, Ağlasun’un Mamak, Bucak’ın Ürkütlü, Çamlık, Sahil, Belören, Çeltikçi, Güvenli, Ağlasun, Mamak, Çavdır’ın Kızıllar, Kozağaç, Yazır ve Tefenni’nin Seydiköy, Yeşilova, Çardak, Akçaköy, İğdir, Ulupınar, Dereköy, Bayındır, Aşağıkırlı, Taşpınar, Orhanlı, Bucak’ın Ürkütlü, Çamlık, Sahil, Belören, Çeltikçi, Güvenli köylerindeki dere ve çaylarda su taşkınları oluşmuştu. Aşırı yağışlar sebebiyle karayolları üzerinde zaman zaman trafikte aksamalara neden olmuştu. İl özel İdaresi ekipleri Derelerin taşması ve yol trafiğini aksamadan devam etmesi için müdahale etti. Yağış alan bölgelerde İl özel İdaresi

ekiplerince temizlik çalışmalarına devam ediyor.