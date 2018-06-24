Burdur’da başkan ve milletvekili ailesiyle birlikte oy kullandı

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri münasebetiyle aileleriyle birlikte oyunu kullandı. ?

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, eşi Melike Özçelik, oğlu Osman Özçelik ve küçük oğulları İhsan Selim Özçelik ile birlikte Türk Hava Kurumu Ortaokuluna geldi. Milletvekili Özçelik, beraberinde AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, 27. Dönem Burdur Milletvekili Adayı Emine Aktaş ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile sandıkları gezerek, sandık kurulu üyelerini selamladı. ?Milletvekili Özçelik, daha sonra eşi Melike Özçelik, oğlu Osman Özçelik ile birlikte 1032 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Milletvekili Özçelik, beraberindeki AK Parti heyeti ile birlikte Türk Hava Kurumu Ortaokulu önünde basına poz verdi. ?

Oy kullanma oranında ilk sıradaki iller arasındayız

Oy kullanma işleminin ardından açıklamada bulunan Milletvekili Özçelik, “24 Haziran seçimleriyle ilgili hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de Milletvekilliği seçimleri için bugün eşim ve çocuklarımla beraber oyumuzu kullandık. Türkiye’miz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun. Ülkemizde yaklaşık 59 milyon 391 bin seçmen sandık başına gidiyor. Tabi ki bu ülkemizdeki demokrasinin ilerlemesi adına, gelişmesi adına, böyle güvenlikli bir ortamda, istikrarın ve huzurun olduğu bir ortamda, bu seçimlerin yapılıyor olması ülkemiz demokrasisi adına çok güzel bir duygudur. Hava da güzel dolayısıyla insanlarımızın büyük bir şevkle sandığa geldiğini görüyoruz. Şunu da söyleyeyim, daha önceki seçimlerde Türkiye’de seçimlerde en fazla katılım sağlayan illerden birisiydik, bugün de şimdiye kadar takip ettiğimize göre yine katılımı en yüksek olan illerden biri olacağımızı düşünüyorum hatta ilk üçe bile gelebiliriz. ” şeklinde konuştu. ?

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz ve yanlarında oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte Burdur Özboyacı İlkokulunda oyunu kullandı. Başkan Ercengiz, ailesiyle birlikte sandıkları dolaşarak sandık kurulu üyeleri ile selamlaştı. Başkan Ercengiz daha sonra eşi Hülya Ercengiz ile birlikte 1122 numaralı sandıkta oyunu kullandı. ?Oy verme işlemi sonrası açıklamada bulunan Başkan Ercengiz, “Öncelikle yurttaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun, demokrasinin gereği olan seçimler bir kez daha yurttaşımızın önüne sandık kurularak konuldu. Yoğun bir kampanya dönemi geçirildi, çok şükür ki yine bize yakışan, ülkemize, şehrimize, ilimize yakışan bir şekilde kampanya dönemini götürdük. Herkes kendi siyasi düşüncesinin propagandasını en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte Türkiye’miz huzur ve güven içinde kol kola, ötekileştirilmeden, ayrıştırılmadan, herkesi bir bütün sayarak, her düşünceye saygı göstererek iyi bir yönetim anlayışı ile yönetilsin isterim. İnşallah da böyle olur. Vatanımıza ve yurttaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.