Burdur'da Belediyenin işlettiği akaryakıt istasyonunda fahiş fiyattan yakıt satıldığı iddiası

02 TL.lik LPG gazını 3.39 TL. den aldığını, aynı gün Burdur Belediyesinin işlettiği Köprübaşındaki akaryakıt istasyonundan 0281 numaralı fiş ile aldığı LPG'nin ise kendisine litresi 3.99 TL'den satıldığını söyledi. "Hesap makinesi benim ekonomi profesörümdür" diyen Kaya, Tam yüzde 17,70 kazıklanmışsın. Sonra düşündüm neden bu şekilde diye? Hizmette de önemli bir fark göremedim” dedi.

"Vatandaş kazıklanıyor

"Burdur Belediyesi şirketlerinden otogaz alırsanız tam tamına yüzde 17.70 kazıklanıyorsunuz" diyerek köprü başındaki İstasyon önünde basın açıklaması yapan Yavuz Mehmet Kaya, “Genelde yoksul insanların, araç yakıt sistemlerini değiştirip, tüplü hale getirerek, ulaşımdan daha ucuza yararlanabilmenin yollarını var etikleri ortamda. Sizin yönetiminizdeki Belediye'ye ait akaryakıt istasyonlarında yüzde 17.70 fahiş fiyatla gaz satılmasını bir Belediye Meclis Üyesi olarak sorgulayıp, sorumluluk duygusu ile hareket ettiğimde istemeden şu sonuca vardım. Aralarında 45 km. mesafe bulunan 2 Belediyenin akaryakıt istasyonlarındaki yüzde 17.70 lik farkı kabul etmiyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında emekliye sağlanan maaş artışı yüzde 5.5 dir. Ucuza gaz satılması kayyım eliyle oluyor ise Burdur Belediyesine de Kayyım atanmasını istemek en doğal hakkımızdır. Pahalı makam aracını, bütçe hazırlanır iken talep etseydiniz Belediye Meclisi ve yoksul Burdur Halkı hiç itiraz etmeden istediğiniz aracı alırdı. Halka daha pahalı yakıt satan bir anlayışı doğru bulmuyor, bunu Burdur Halkıyla paylaşıyorum” dedi.