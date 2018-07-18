Burdur’da “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri sorumluluk bölgelerinde okulların kapanmasının ardından özellikle çocukların zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda, ülke genelinde asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 154 noktada "Çocuklarımız Güvende-2" uygulaması gerçekleştirildi.