Burdur'da coşkulu 29 Ekim kutlaması

Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Hasan Şıldak'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra kutlamalar, Gazi Atatürk Stadyumunda devam etti. Törene, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Her köşesi işgal edilmiş vatanımızda tam bağımsız, çağdaş ve uygar bir devlet kurmak hiç de kolay olmamıştır. Kurtuluş savaşı ile her türlü yoksulluk ve imkânsızlık içerisinde bu toprakları canları pahasına savunan Türk Milleti esareti kabul etmeyerek büyük bir mücadele göstermiş, Cumhuriyetin ilanı ile de güçlü Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla birlikte her alanda başlatılan inkılaplarla güçlü ve büyük bir devlet olma yolunda bugüne kadar emin adımlarla devam etmektedir. Ancak bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen şer odakları hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki kötü emellerinden vazgeçmemiştir. Maşa olarak kullandıkları terör örgütleri aracılığıyla öncelikle ülkemizin ilerlemesini gelişmesini engelleyerek, daha sonra da bölüp parçalamaya çalışmaktadırlar. Son olarak içimizdeki hainlerle bir olup 15 Temmuz'da demokrasimize ve geleceğimize zarar vermeye kalkışmışlar, ancak aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onlara izin vermemiş ve bu ilerleyişimizi durdurmalarına fırsat tanımamıştır” dedi.

Bayram kutlamaları halk oyunları ve gençlerin tören geçişiyle son buldu.