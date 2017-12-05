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05 Aralık 2017 10:57

Burdur’da depoya kumar operasyonu

Burdur’un Bucak ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen depoya yapılan iki operasyonda toplam 65 kişiye 15 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Burdur’da depoya kumar operasyonu

05 Aralık 2017 10:57


Bucak’ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde depo olarak kullanılan bir yerde kumar oynandığı yönünde Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından istihbarı bilgiye ulaşılması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda tombala düzeneği, tombala kartları, tombala pullarına el konuldu.


Ayrıca kumar oynayan 5’i kadın 33 kişiye 7 bin 491 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan H.N., M.E., U.Ö. ve M.U. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikat başlatıldı.


Aynı yerde bir hafta sonra kalabalık bir grubun görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan ikinci operasyonda da tombala düzeneği, tombala kartları, tombala pullarına el konuldu. Depoda kumar oynadıkları tespit edilen 32 kişiye 8 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. E.D. isimli şahıs ile H.N. ve M.U. isimli şahıslara ikinci defa “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" adli işlem yapıldı.




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