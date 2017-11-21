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21 Kasım 2017 11:28

Burdur’da “Doğa Tarihi Müzesi” projesi tanıtıldı

Burdur’da yapılacak “Doğa Tarihi Müzesi”nin Projesi tanıtıldı.

Burdur’da “Doğa Tarihi Müzesi” projesi tanıtıldı

21 Kasım 2017 11:28


Doğa Tarihi Müzesi Konferans Salonu’ndaki tanıtım toplantısına Vali Şerif Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Özdemir, Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve projeyi yapan firma yetkilisi yüksek mimar Orhan Uludağ katıldı.


Proje hakkında katılımcılara sunum yapan Orhan Uludağ, müzenin 20 bin metrekare alanda 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, müzede mağazalar, kafeler, konferans salonunun yanı sıra çocuklar için vakit geçirebilecekleri arkeolojik kazı yerlerinin de olacağını söyledi.


Uludağ, "Sergi alanının yaklaşık yüzde 60’ı arkeolojik buluntuların yer alacağı, yüzde 40’ı ise Selçuklu’dan başlayıp cumhuriyet dönemi eserlerinin de sergilenebileceği bir zaman dilimine sahip olacak."


Vali Şerif Yılmaz da Tarih ve kültür şehri Burdur’un tarihi eserlerinin ayağa kaldırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, "Eserlerin sergilenmesi yönünde şu an itibariyle mevcut müzemiz yetersiz kalıyor. Bu nedenle de özellikle misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabileceği ve ziyaret edebileceği yeni müzeyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Kısa süre içerisinde proje tamamlanır ve yeni müzemiz ile birlikte tüm eserlerimizin sergilenebileceği çağdaş ve modern bir mekana kavuşmuş olacağız" dedi.




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