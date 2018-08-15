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15 Ağustos 2018 15:54

Burdur’da ev yangını korkuttu

Burdur’da müstakil bir evde çıkan yangın korkuttu.

Burdur’da ev yangını korkuttu

15 Ağustos 2018 15:54

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Burdur merkez Cemil Mahallesi Fidan Sokak’taki bir evde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı anda başlayan yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Burdur İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Bahçede bulunan odunların tutuşmasıyla birlikte alevlerin yükseldiği evdeki yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. İsmi öğrenilenemeyen ev sahibinin tek başına yaşayan yaşlı bir kadın olduğu ve yangın sırasında evde bulunmadığı bildirildi. Evde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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