Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

BURDUR (İHA) – Burdur’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.
BURDUR (İHA) – Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına ilişkin yürütülen, ardışık telefon aramalarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında, Antalya, Konya, Bursa, Van, Ankara ve İstanbul'da gözaltına alınıp Burdur'a getirilen 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 7 sanıktan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Astsubay Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.