Burdur’da hayvansal atıkları enerjiye çeviren biyogaz tesisi projesi

Hayvansal atıkları enerjiye çeviren biyogaz tesisi projesi tanıtımı Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan ve Kooperatif Başkanlarının katılımıyla başladı. Toplantıda Belediye Başkanı Ercengiz, “Türkiye enerjisinin yüzde 65’ini fosil yakıtlardan ve bununda kaynağını yurt dışından alarak sağlıyor. Biz enerjiye üretim anlamında çok ihtiyaç olan bir ülkeyiz. Petrolün, doğal gazın hammaddesinin bizde olmadığı durumda nereden elde edebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza birkaç alternatif geliyor. Bunlardan geleneksel yöntemlerinden olan hidroelektrik santralleri. Bir diğeri çevrecilerin şiddetle karşı çıktığı ve dünyanın geleceğini belli ölçülerde tehdit eden nükleer santrallerden elde edilen enerji yöntemleri” dedi.

Belediyenin önemli projelerinin birtanesinin Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi Projesi olduğunu ifade eden Ercengiz, “Burdur Belediyeler Birliği olarak Merkez Belediyesi’yle birlikte Burdur ilindeki tüm Belediye Başkanı arkadaşlarıyla birlikte ve İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarla bir araya gelerek birtakım çalışmalar yaptık ve çöpten enerji üretilmesiyle ilgili adımlarımızı attık. Bir diğeri de güneş enerji panellerimizden 0,6 KWe’lik enerji üretiyoruz. Burada ürettiğimi enerjinin Burdur Belediyesi’nin bir yıllık enerji ihtiyacının yüzde 16’sını, vatandaşın kiremitle kapladığı çatıda biz güneş panelleriyle kaplayarak enerji üretiyoruz. Yıllık 500 Bin Liranın üzerinde bir katma değer sağlıyoruz. Hayvancılığın yoğun yapıldığı günlük bin 100 ton sütün olduğu, yaklaşık 20 bin baş büyük hayvanını, 400 bin küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Burdur’da da hayvansal atıkların sadece gübre olmaktan öte enerji ürettikten sonra belki komposto olarak tekrar tarım arazilerine daha verimli halde ulaştırılabilmesinin yolunu bulacağız” diye konuştu.