Burdur'da jandarma ile hırsızlık şüphelileri arasındaki silahlı çatışma

Burdur'un Bucak ilçesinde bir çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım'da Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda kaçmaya çalışan şüphelilerden M.T. vurularak ölü olarak ele geçirilmişti. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma meydana gelen bakır kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheliyi Antalya'da yakaladı.

Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen 5 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.