Burdur'da kaçak kazı operasyonu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde Roma Dönemine ait “Mezar Siteli” ele geçirilirken, izinsiz kazı yapan şahıslar ise suçüstü yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Yeşilova İlçesi Harmanlı köyünde R.T.'nin elinde Roma Dönemine ait “Mezar Siteli” olduğu bilgisine ulaştı. Yeşilova Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile R.T.'nin evine baskın düzenleyen jandarma “Mezar Siteli”ni ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, R.T.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İl Merkezine bağlı Günalan Köyü Leften Yaylasında 1'inci Derece Sit Alanı'nda izinsiz kazı yapılacağı duyumu alan ekipler, L.A. ve N.D.'yi kazıda kullandıkları aletlerle yakaladı.

Ele geçirilen kazı malzemeleri muhafaza altına alınırken, L.A. ve N.D. hakkında işlem yapıldı.