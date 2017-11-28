Burdur’da karla mücadele çalışmaları

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda Burdur Valisi Şerif Yılmaz, başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcıları Bahir Altunkaya, Ali Nazım Balcıoğlu, ilçe kaymakamları, Genel Sekreter Servet Olpak, ilgili bölge ve il müdürleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı

Vali Yılmaz, yaklaşan kış mevsimi öncesi karla mücadele ile ilgili alınması gereken tedbirleri görüşmek ve kurumların müşterek yapacağı çalışmalarla ilgili koordinasyonun sağlanması için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, “inşallah bereketli bol yağışların olduğu bir kışı yaşarız. Kar yağdıktan sonra da mücadele noktasında tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada kış sezonu öncesi alınması gereken tedbirleri de gözden geçirerek karara bağlayacağız” dedi.

Toplantının devamında Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi temsilcileri, karla mücadele kapsamında sorumluluk alanları ile ilgili sunumlarını yaptı. Sunumların ardından kar yağışı ve buzlanma hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler gözden geçirilerek, yapılacak çalışmalar karara bağlandı.