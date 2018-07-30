Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 15:49

Burdur’da kayıp kadın baygın halde bulundu

Burdur’da bir hafta önce kaybolan 59 yaşındaki kadın, dere yatağında baygın halde bulundu.

Burdur’da kayıp kadın baygın halde bulundu

30 Temmuz 2018 15:49


Gökçebağ köyünde yaklaşık bir hafta önce çıktığı eve bir daha dönmeyen Ayşe Ot (59) için başlatılan arama çalışmaları, köy civarı ve kırsal alanlarda devam etmişti. AFAD ve İl Jandarma ekiplerinin yanı sıra çalışmalara, Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) köpekli arama ekipleri her yerde kayıp kadını aradı. Bugün sabah keçilerini kaybeden köylüler, hayvanlarını ararken, Gökçebağ köyünün üst kısmında dere yatağında Ayşe Ot’u bitkin vaziyette buldu. 112 Sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından Ayşe Ot, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesine kavuşan Barış Ot, büyük sevinç yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç