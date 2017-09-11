Burdur’da kesintisiz enerji çalışmaları

Ş. (AEDAŞ) Burdur’da kaliteli enerji tedariki için alternatif enerji besleme hattı yapımına başladı.

AEDAŞ kesintisiz enerji için yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede AEDAŞ Burdur’a daha sağlıklı enerji sağlamak için 2017 yatırım planı kapsamında yaklaşık 15 milyon liralık projelerini art arda hayata geçiriyor. 2017 yılı yatırım planı kapsamında AEDAŞ, sürekli enerji tedarikinin yanı sıra artan enerji ihtiyacını karşılamak ve Burdur’da yaygın olarak bulunan mermer ocakları ile tarımsal sulama tesislerindeki gerilim düşümü sorununu çözmek amacıyla Boğaziçi Köyü, Akyaka Köyü ve Burdur Merkez arasında toplamda 103 kilometreyi bulacak bir enerji nakil hattı inşa etmeye başladı.

Müdüroğlu: “Burdur’a kesintisiz enerji için yeni bir enerji nakil hattı inşa ediyoruz”

Yapılan tesis çalışmalarını inceleyen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Burdur’un artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için başlattığımız bu çalışmayla alternatif bir enerji besleme hattı yapmış olacağız. Toplamda, yaklaşık 9,4 milyon liralık bu yatırım çalışmamızı 2017 sonuna kadar tamamlayıp Burdurun enerji ihtiyacını gidermede büyük bir adım atıyoruz. 2017 yılı yatırımlarımız arasında önemli bir yer tutan bu çalışmayla birlikte Burdur, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilecek” dedi.

AEDAŞ, mevcut yatırım çalışmalarının yanı sıra 2017 yılı içerisinde 5 bin 610 sokak lambasına bakım ve onarım çalışması yaptı. Ayrıca, 876 kilometrelik alçak gerilim ve orta gerilim elektrik hattında iyileştirme ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.