Burdur’da ’Kırmızı Düdük’ uygulaması

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 1.OSB girişi uygulama noktasında bayram tatiline giden araç sahiplerinin çocuklarına birer kırmızı düdük vererek İlimizde de “Kırmızı düdük” projesinin startını verdi. Polis ve jandarma çocuklara araç içerisinde emniyet kemeri takmama, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma, meskun mahalde ve ana yolda hız kurallarına, durma ve duraklama ve diğer kurallara uymayan anne, baba ve diğer aile yakınlarına verdikleri “Kırmızı düdük”leri çalarak uyarmalarını istedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak; “İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ve sayın bakanımız tarafından da bizzat tanıtımı yapılan uygulama noktalarında da yapılan uygulamalarla ile kamu oyuna duyurulan “Kırmızı düdük” isimli kampanyanın ilimiz sınırları içerisinde uygulamasını ve tanıtımını küçük yavrularımızla ile birlikte gerçekleştirdik. Sürücülerimizin bilinç düzeyini ve trafik anlayışını daha da yükseltmek, derecesini geliştirmek özelikle araçlarda bulunan çocuklarımızın da kampanya kapsamında velilerine, anne, babalarına direksiyon başında hata yapmaları ve trafik kurallarına uymamaları halinde düdük çalarak ikazda bulunması amacını taşıyan, temel felsefesi özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi amacı olan bu kampanyanın ilimizde uygulamasını yaptık. Kampanyanın ülkemize, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başarılı sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Trafik kurallarından, yol standartlarının iyileştirilmesinden öte bilinç düzeyinin yükseltilmesi ile alakalı bir konu ülkemizde de türlü tedbirin alınmasına rağmen sıfıra yakın düzey getirilmesi mümkün olmuyor. Maalesef uzun tatil dönemlerinde yoğun trafik akışının bulunduğu günlerde kazalarımız meydana geliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kazaların yok denecek kadar azaltılması ve en alt seviyeye düşürülmesi her şeyden önce insanların bilinçlendirilmesi, trafik kurallarına kendiliğinden hiçbir zorlama olmaksızın uymalarına sağlaması ile mümkün. Bu kampanyanın çok iyi sonuçlar getireceğine, anlamlı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Kamu oyunda çok iyi tanıtımı yapıldı. Pek çok araçta uygulamayı gerçekleştirdik. Velilerde bundan çok etkileniyor. Bu kampanyanın çok etkili olduğuna düşünüyoruz. Ve iyi sonuçlar vermesini bekliyoruz. Tabii bölgemizde çok yoğun bir trafik akışı var bölgemizde. Özellikle Ankara-Antalya yol güzergahında bulunmamız, yine ilimiz içerisinden geçmekte olan ve Fethiye’ye uzanan yol güzergahında olmamız Burdur-Muğla ve Denizli güzergahında bulunmamız sebebi ile yoğun bir trafik akışı ile karşı karşıyayız” dedi.

Otomatik trafik denetleme sistemi rakamlarını da paylaşan Vali Şıldak, “İlimiz hudutları içerisinden 17.08.2018 saat 17.00’dan itibaren 18.8.2018 02.00’a kadar Antalya istikametine yaklaşık 7 bin araç geçici, Burdur ilinden Karamanlı yönüne ise (Muğla -Denizli güzergâhı) 5 bin civarında bir araç geçişi söz konusu. 115 polis 21 jandarma olmak üzere toplam 136 personelle trafik tedbirlerini almış durumdayız. Bayram tatili süresince 61 polis 11 jandarma olmak üzere sorumluluk alanımıza göre toplam 72 aracımız görevlendirilmiş durumda. Kamera denetimi yapan 3 polis 2 jandarma bölgemizde olmak üzere 6 denetim aracımız bayram boyunca çalışacaklar" diye konuştu. Uygulamaya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altunkaya, bölge trafik ve jandarma ekipleri katıldı.

Uygulama noktasında ayrıca jandarma bomba imha ekibinde Hera isimli köpek de arama yaptı.