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07 Mayıs 2018 13:18

Burdur’da masaj ve güzellik salonlarında fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Burdur’da 2 masaj ve güzellik salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Burdur’da masaj ve güzellik salonlarında fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

07 Mayıs 2018 13:18


Burdur Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi alınması üzerine 1 ay süren takibin ardından 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. ’Güzellik ve masaj salonu’ adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen 2 iş yerine, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9’u kadın toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4 çiftin uygunsuz vaziyette suçüstü yakalandığı öğrenilirken, yapılan aramalarda cinsel içerikli hap, malzeme ve 6,40 gram esrar maddesinin de ele geçirildiği belirtildi.


Burdur Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 32 kişiden 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere, 7 kişinin "fuhuşa yer temini ve aracılık etmek" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.


Geçtiğimiz gün emniyette gerekli işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Burdur Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şahıslardan 5’i tutuklandı.




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