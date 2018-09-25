Burdur'da okul servisleri denetlendi

Burdur'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlere devam ediyor.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla servis araçlarında denetimlerine devam ediyor. Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak için yapılan denetimlerde araçların okul taşıtı levhası, ‘dur' işareti ve frene basılması durumunda yanması, araç kapılarının sürücü kontrolünde otomatik açılması, arka cam ve çerçevelerin sabit olması, sağlık çantası ve trafik seti bulunması, fenni muayenesi, aracın 12 yaşından küçük olması, yangın söndürme cihazı, şoför ve her öğrenci için emniyet kemeri bulunması, öğrencilerin emniyet kemerini takıp-takmadığı, araç içi güvenlik kamerası özelliklerinin kontrolleri yapıldı.

Trafik Ekipleri, “Öğrencilerin huzur içinde okuldan eve, evden okula gidebilmesi için gereken tedbirler almak için araçlarımızın kontrolünü yaptık. Okullara öğrenci taşıyan tüm servis araçlarını okullar açılmadan önce denetimden geçirildi. Fakat daha önce yapılan uygulamada standartların devam edip etmediği özellikle yolculuk esnasında Öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol ettik” dediler.