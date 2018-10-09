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Burdur'da Roma Dönemi'ne ait Sağlık Tanrısı heykel ele geçirildi

Burdur’un Tefenni ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma Dönemi’ne ait Asklepios (Sağlık Tanrısı) heykeli ele geçirildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma Dönemi'ne ait Asklepios (Sağlık Tanrısı) heykeli ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tefenni ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Tefenni Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile H.Ü.'ye ait evin deposunda yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait 1 adet Asklepios (Sağlık Tanrısı) heykeli ele geçirildi. Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken H.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

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