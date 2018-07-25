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25 Temmuz 2018 18:45

Burdur’da sokak kedilerinin zehirlendiği iddiası

Burdur’un Bucak ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirlendiği iddia edilen 10 kedi leşi bulundu.

Burdur’da sokak kedilerinin zehirlendiği iddiası

25 Temmuz 2018 18:45


Bucak’ın Yunus Emre Mahallesi’nde sokakta kedi leşleri bulundu. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri mahalledeki 10 kedi leşini toplarken, bölge halkı hayvanların zehirli gıda verilerek telef edildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Mahalle sakinlerinden Nilgün Sayın, kendi kedisinin de zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, hayvanı ağzından köpükler çıkarken bulduğunu, diğer kedilerin de aynı şekilde olduğunu söyledi.


Mahalle sakinlerinden Sevilay Eser ise, hayvansever olarak durumdan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.




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