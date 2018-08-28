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28 Ağustos 2018 12:11

Burdur’da taşlara çarpan araç takla attı: 2 ölü

Burdur’da, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Burdur’da taşlara çarpan araç takla attı: 2 ölü

28 Ağustos 2018 12:11


Edinilen bilgiye göre, Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur’a gelen 20 yaşındaki Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı araç, saat 01.30 sıralarında Çendik köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada Durmuş Taş ile birlikte araçta bulunan 16 yaşındaki Mehmet Koçer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Durmuş Taş olay yerinde hayatını kaybederken, hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Koçer ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mehmet Koçer de burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.




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