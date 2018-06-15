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15 Haziran 2018 03:02

Burdur’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Burdur’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

15 Haziran 2018 03:02


Kaza Burdur- Antalya karayolu 20. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sebahattin Kuroğlu idaresindeki 34 VG 5767 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Emrah Kızılışık yönetimindeki 34 PP 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.


Kazada sürücü Kızılışık, eşi Özlem Kızılışık, 4 yaşındaki kızları Elif Eda ile diğer otomobilin sürücüsü Sebahattin Kuroğlu ve aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.Yaralılardan Özlem Kızılışık ve kızı Elif Eda Kızılışık Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba Emrah Kızılışık ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özlem Kızılışık’ın durumunun ağır olduğu , kızı Elif Eda’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer otomobildeki yaralılar, ambulansta ayakta tedavi edildi.




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