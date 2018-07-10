Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 16:25

Burdur’da trafik kazası: 2 ölü

Burdur’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Afganistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Burdur’da trafik kazası: 2 ölü

10 Temmuz 2018 16:25


Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar’ın kullandığı 15 ND 371 plakalı traktör Kapaklı köyündeki bir besi çiftliği arazisinde bugün öğle saatlerinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahtiyar ile yanında bulunan Arif Kul (17) devrilen traktörün altında kalırken sürücünün kardeşi Nesir Bahtiyar traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.


Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Abdullah Bahtiyar ile Arif Kul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahtiyar ile Kul’un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif Kul’un yakınları olayı duyar duymaz hastane önüne koştu.


Öte yandan Afgan uyruklu göçmen kardeşlerin kimlik bilgilerinin olmadığı, Burdur merkeze bağlı Kapaklı köyünde bir yıldan beri besi çiftliğinde çalıştıkları öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç