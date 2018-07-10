Burdur’da trafik kazası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar’ın kullandığı 15 ND 371 plakalı traktör Kapaklı köyündeki bir besi çiftliği arazisinde bugün öğle saatlerinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahtiyar ile yanında bulunan Arif Kul (17) devrilen traktörün altında kalırken sürücünün kardeşi Nesir Bahtiyar traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Abdullah Bahtiyar ile Arif Kul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahtiyar ile Kul’un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif Kul’un yakınları olayı duyar duymaz hastane önüne koştu.

Öte yandan Afgan uyruklu göçmen kardeşlerin kimlik bilgilerinin olmadığı, Burdur merkeze bağlı Kapaklı köyünde bir yıldan beri besi çiftliğinde çalıştıkları öğrenildi.