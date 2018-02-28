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28 Şubat 2018 23:22

Burdur’da trafik kazası: 7 yaralı

Burdur’da halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Burdur’da trafik kazası: 7 yaralı

28 Şubat 2018 23:22


Olay, 22.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Şencan yönetimindeki 15 M 0033 plakalı halk otobüsü kavşakta Emrah Akkuş yönetimindeki 15 NP 748 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Gözde Ceylan (19), Reşit Kılıçalp (22), Cevat Çiçek (20), Vakkas Türker Kındıra (19), Altan Çimen (29), Şerif Vural (30) ve Emrah Akkuş (22) 112 Sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı bildirildi.




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