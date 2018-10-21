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Burdur'da trafik uygulaması

Burdur kent merkezinde araç sürücülerine yönelik cep telefonu ve emniyet kemeri uygulamaları aralıksız devam ediyor.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların emniyet kemeri takmaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda duyarlılığı artırmak amacı ile uygulama gerçekleştirildi. Kent merkezinde birçok noktada yapılan uygulamalara takılan araç sürücüleri emniyet kemeri kullanmanın öneminden bahsederek cep telefonu kullanmada yaşanabilecek kazaları anlattılar. Polis ekipleri, emniyet kemeri kullanan ve direksiyon başında cep telefonu kullanmayan sürücülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken kemer takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.



Kamera ile tespit ediliyor


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yakalarındaki kameraların yardımıyla sürücülerin hatalarını tespit ediyor. İtiraz eden sürücülere Kamera kayıtları gösterilip cezai işlem uygulanıyor. Yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği de belirtildi.

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