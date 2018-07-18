Burdur’da uyuşturucu operasyonları

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur merkez ve Gökçebağ köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahısların 3 ay süreyle yapılan teknik ve fiziki takipleri neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun işlendiği tespit edilerek, yapılan operasyonda 223,35 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 1,16 gram likid esrar, 5,16 gram kenevir tohumu, 7,16 gram metamfetamin, 77 adet uyuşturucu hap, 25-30 ml su içine karıştırılmış metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet LSD bant, 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan plastik düzenek, 2 adet uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 26 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakıldı.

İkinci operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Ekipler daha sonra ikinci bir operasyon daha yaparak 9 şüpheli yakaladı. Şahısların ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramada ise 7 gram morfin, 3 adet uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, 22 adet 9 mm. tabanca fişeği, 17 adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 1 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 49 şüphelinin ifadesi alınacağı öğrenildi.