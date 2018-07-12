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12 Temmuz 2018 10:41

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 85 gram kubar esrar ile ormanlık alana ekili 97 kök kenevir ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

12 Temmuz 2018 10:41


Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Gölhisar’ın Karapınar köyünde A.Ö.’nün evi ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda 85 gram kubar esrar, 3 paket sigara sarma kağıdı ve uyuşturucu madde içmekte kullanılan alüminyum folyo kağıdından yapılmış uyuşturucu içme aparatı ile Arpa deresi mevkiinde ormanlık araziye ekili vaziyette 97 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Gözaltına alınan M.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.




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