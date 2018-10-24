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Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur’un Yeşilova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Yeşilova ilçesinde 2 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, eroin kalıntılarının olduğu çok sayıda jelatin ve poşet içerisinde 48.5 gram ağırlığında folyoya sarılmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.


Yeşilova'nın Kayadibi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda da 3 farklı kavanoz içerisine gizlenmiş toplam 70 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ise H.K. gözaltına alındı.

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