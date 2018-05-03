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03 Mayıs 2018 18:32

Burdur’daki 2 bin kişilik cezaevinin 3 yılda bitirilmesi hedefleniyor

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, MAKÜ Rektörü Prof.

Burdur’daki 2 bin kişilik cezaevinin 3 yılda bitirilmesi hedefleniyor

03 Mayıs 2018 18:32

Dr. Adem Korkmaz ile birlikte MAKÜ arazisinde 2 bin hükümlü kapasiteli olarak inşa edilecek yeni Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.


Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Adem Korkmaz ile birlikte üniversite arazisinde yapımına başlanan yeni Burdur Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü inşaat alanını gezdi.


İnşaat şirketi yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başsavcı Yağcı ve Rektör Korkmaz, alanda incelemelerde bulundu.


Hali hazırdaki planlamaya göre, inşaat alanına 3 yüksek güvenlikli ve 1 açık olmak üzere 4 Ceza İnfaz Kurumu inşa edilecek olurken, yaklaşık 2 bin hükümlü ve tutuklunun barındırılacağı Ceza İnfaz Kurumları inşaatının 3 yıl sürmesi öngörülüyor.




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