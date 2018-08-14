Burdur’un Yarışlı Gölü, 141 tür kuş türüne ev sahipli yapıyor

Flamingolar yılın büyük bölümünde gruplar halinde görüldüğü Yarışlı Gölü’nde gölün sığlığı, suyunun alkali ve tuzlu olması ve flamingoların besin kaynağını ihtiva etmesinin, flamingo akınında önemli role sahip olduğu bildirildi.

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip göller yöresinin nadide göllerinden biri olan Yarışlı Gölü’nün aynı zamanda ulusal öneme haiz sulak alanlardan birisi olduğu gölde yaklaşık 2 bin 500 civarında flamingonun kuş gözlemcilerini, fotoğrafçılarını kısacası tüm tabiat severleri beklediği kaydedildi.