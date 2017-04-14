Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:49

‘Cankız’ kurtarılamadı

Isparta’da bir ağaca bağlanmış zayıf ve bitkin şekilde bulunan ‘Cankız’ isimli at, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen öldü.

‘Cankız’ kurtarılamadı

14 Nisan 2017 14:49


Isparta’da Deregümü köyü yolu üzerinde Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ağaca bağlanmış bitkin ve zayıflamış halde bulunan ‘Cankız’ isimli at, tedavi edilmek üzere MAKÜ Hayvan Hastanesine getirildi. MAKÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesinde MAKÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Necmettin Sarp Sevgisunar tarafından tedavi altına alınan ‘Cankız’ isimli at, kurtarılamadı.


‘Cankız’ isimli atın tedavi süreci hakkında bilgi veren MAKÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Necmettin Sarp Sevgisunar, "Isparta’dan kliniğimize getirilen atın, genel olarak muayenesini yaptık hatta genel kan muayenesini de yapmaya çalıştık ve gördüğümüz tabloda bir anormallikle karşılaşmadık. Sadece ciddi anlamda bir kilo kaybı ve güç kaybı olduğu belirledik. İlk müdahalelerimize başladık ve müdahalelerimizde yanıt aldık fakat akşam ilerleyen saatlerde tedavinin devam ettiği süreç boyunca hayvanın durumunun kötüleştiği, yaptığımız bütün müdahalelere rağmen devamında hayvanın durumunu geriye çeviremedik ve hayvanı maalesef kaybettik" dedi.



"Kadavra olarak değerlendirilecek"


Sevgisunar, sahibi tarafından terk edilen Cankız’ın, anatomi kürsüsünde kadavra olarak değerlendirileceğini söyleyerek, "Isparta’dan bize sahibi tarafından terk edilerek getirildiği için fakültemizde hocalarımızla görüştük ve öğrencilerimizin de eğitiminde yer alması ve yararlanılması amacıyla öğrencilerimizin at anatomisini daha iyi görmeleri ve atlarla ilgili daha iyi bilgi sahibi olabilmeleri açısından anatomi kürsüsünde kadavra olarak değerlendirilecek" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURDUR HABERLERİ
BURDUR HAVA DURUMU
20
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:35
  • Güneş :06:17
  • Öğle :13:10
  • İkindi :16:51
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!