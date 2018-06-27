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27 Haziran 2018 14:00

CHP il başkanından kurultay çağrısı: Muharrem İnce aday olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medya hesabından sadece Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olacağı olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

CHP il başkanından kurultay çağrısı: Muharrem İnce aday olsun

27 Haziran 2018 14:00


CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin genel başkan olması yolunda partinin olağanüstü genel kurula gitmesi gerektiğini savundu. Akbulut, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, sadece Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.


Akbulut açıklamasında, "Genel başkanımız ‘kendi içimizde değerlendirilir’ diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik. Yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz."




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