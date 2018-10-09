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Çocuk Trafik Eğitim Parkında öğrenciler ağırlandı

Burdur’un Bucak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Çocuk Eğitim Parkında anaokulu öğrencileri bilgilendirildi.

Burdur'un Bucak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Çocuk Eğitim Parkında anaokulu öğrencileri bilgilendirildi.


Bucak Zübeyde Hanım Ana Okulu öğrencileri trafik eğitim derslerine Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin'de eşlik etti. Sezgin, “Ağaç yaş iken eğilir atasözünden yola çıkarak, çocuklarımızın küçük yaşta itibaren trafik eğitimlerini almaları, trafik kurallarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenebilmeleri için çocuk trafik eğitim parkımız Belediyemizce ilçemize kazandırıldı. 6 bin metrekare alana kurulu, parkımız içerisinde 1 adet derslik (okul), bir tane minyatür hastanemiz, yaya üst geçidi, petrol istasyonu,, alışveriş merkezi, araç tünel geçidi, trafik sinyalizasyon sistemi, trafik işaretleri, 24 tane akülü, 24 tane pedallı araç ve 80 kişilik tribün bulunuyor. Bugün burada Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Burada öğrencilerimiz trafik derslerini teorik, yaya ve araçla uygulamalı olarak görüyorlar. Minik öğrencilerimizin uygulamalı olarak eğitim görmeleri daha iyi anlamalarına ve daha çabuk kavramalarını sağlayacak” dedi.

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