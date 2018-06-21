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21 Haziran 2018 13:26

Çözüm Masasına 6 ayda 594 başvuru

Burdur’un Bucak Belediyesi ‘Çözüm Masası’na ilk altı ayda 594 başvuru yapıldı.

Çözüm Masasına 6 ayda 594 başvuru

21 Haziran 2018 13:26

Başvurulardan 516’sı çözüme kavuşturuldu.


Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, tarafından bu yıl hayata geçirilen ‘Çözüm Masası’na ilk altı ayda 594 başvuru yapıldı. Sezgin, “Bucak ilçemizde 2018 yılı ile birlikte önemli bir proje olan çözüm masası projemizi hayata geçirdik. Çözüm masası projemiz 3 Ocak 2018 tarihinde "Artık Bucak Belediyesi size bir telefon kadar yakın" diyerek çıktığımız bu hizmet yolunda 6 ay süre geçti. Bu 6 aylık sürede 594 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 516 tanesi tamamlanmış durumda, 50 başvurunun yapılma ve planlanma süreci uzun olduğu için beklemede, 23 başvuru işlemleri devam ediyor, 5 başvuruda kurumumuzun birinci derece sorumluluğu altında olmadığı için diğer kurumlara başvuru yapılması gerektiği başvuru sahiplerine bildirilmiş durumda” dedi.




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