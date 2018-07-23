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23 Temmuz 2018 12:07

Deprem anı güvenlik kamerasında

Burdur’un Yeşilova ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.

Deprem anı güvenlik kamerasında

23 Temmuz 2018 12:07

6 şiddetindeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında avizelerin şiddetli şekilde sallandığı görüldü.


Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Kavakköyü yakınlarında Richter Ölçeği’ne göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 05.40’ta meydana gelen depremin Kavak köyünde 5 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


Burdur şehir merkezinde de hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Bir çok vatandaş yatağında depremi hissederken, bir avizeci dükkanın güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Deprem sırasında avizelerin şiddetli şekilde sallandığı görüldü. Can ve mal kaybının olmadığı deprem vatandaşları tedirgin etti.




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